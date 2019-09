MILANELLO REPORT: lavoro a gruppi in vista del derby

Squadra divisa in due gruppi per l'allenamento di questa mattina a Milanello in previsione del Derby in programma sabato 21 settembre alle 20.45.

PRIMO GRUPPO

Il primo gruppo di giocatori ha iniziato il lavoro di attivazione muscolare in palestra alle 10.00 per poi spostarsi sul campo ribassato dove, dopo alcuni esercizi tecnici, ha eseguito lavoro tattico con focus particolare sulla fase difensiva; nel frattempo i portieri hanno svolto lavoro specifico con il preparatore Luigi Turci. Cross e tiri in porta prima di rientrare in palestra.

SECONDO GRUPPO

Il secondo gruppo pronto in palestra per la fase di attivazione muscolare alle 10.30 prima di uscire sul campo dove ha iniziato il lavoro con una serie di esercitazioni tecniche: torelli a tema e esercizi sul possesso palla prima di iniziare la parte tattica dell'allenamento. Partitella su campo ridotto per terminare il lavoro odierno.

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE

Per la giornata di domani, giovedì 19 settembre, è in programma un solo allenamento al mattino.