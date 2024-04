MN - Milanello, lavoro personalizzato per Kjaer e Kalulu. Pobega in gruppo

Il Milan prosegue il suo lavoro a Milanello in vista della sfida di sabato alle 18 sul campo della Juventus. La formazione rossonera si è allenata questa mattina sui campi del Centro Sportivo di Carnago: anche oggi Simon Kjaer non ha lavorato in gruppo, ma ha proseguito il suo lavoro personalizzato come Pierre Kalulu. Buone notizie invece da Tommaso Pobega, il quale si è allenato insieme al resto dei compagni.