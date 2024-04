milanello report - lavoro aerobico e tecnico in vista della Juventus

Squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan impegnato a Torino contro la Juventus sabato 27 aprile alle ore 18.00.

REPORT

Prima parte del lavoro in palestra, dove la squadra ha effettuato l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo per terminare il riscaldamento con alcuni esercizi atletici, eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi.

L'allenamento è proseguito con la squadra divisa in due gruppi: lavoro aerobico per gli undici partenti nel Derby, serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso e partitella su campo ridotto per gli altri componenti della rosa.

GIOVEDÌ 25 APRILE

Il programma prevede un allenamento al mattino.