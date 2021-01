MILANELLO REPORT - Lavoro aerobico e test fisici per la squadra di Pioli

Mattina di lavoro per i rossoneri quest’oggi a Milanello: la squadra si è ritrovata per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per dare il via alla sessione odierna di allenamento.

IL REPORT

Squadra divisa in gruppi questa mattina per effettuare del lavoro aerobico, con una corsa lungo il perimetro del campo, e una serie di test fisici eseguiti in palestra.

SABATO 16 GENNAIO

Il programma di domani prevede un solo allenamento, sempre al mattino.