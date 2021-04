MILANELLO REPORT: lavoro di scarico per i titolari di ieri, lavoro sul campo per il resto del gruppo

Subito al lavoro la squadra di Mister Pioli per preparare la gara in trasferta contro la Lazio. Lavoro di scarico in palestra per i titolari scesi in campo mercoledì sera a San Siro. Lavoro sul campo per il resto del gruppo.

IL REPORT

Dopo l'attivazione e alcuni esercizi di mobilità, il programma della seduta odierna ha visto lo svolgimento di esercitazioni basate su duelli e conclusioni. La seduta è terminata con la classica partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 23 APRILE

Per la giornata di domani il programma prevede un allenamento mattutino.