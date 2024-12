milanello report : mattinata di rifinitura per i rossoneri verso la Stella Rossa

vedi letture

Si scaldano i motori, Milan-Stella Rossa è vicinissima e molto importante. I rossoneri sono scesi in campo a Milanello per l'allenamento finale in preparazione della sesta giornata di Champions League in programma mercoledì 11 dicembre alle 21.00 a San Siro. Consueto ritrovo per colazione prima di scendere negli spogliatoi.

IL REPORT

Gruppo subito in campo per iniziare con l'attivazione muscolare eseguita con l'ausilio degli ostacoli bassi, a seguire alcuni torelli a tema per terminare il riscaldamento. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto la fase tattica; la sessione si è conclusa con alcune partitelle su campo ridotto.