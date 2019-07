MILANELLO REPORT - Milan, lavoro tattico e fisico per i ragazzi di Giampaolo

Anche oggi, giovedì 18 luglio, doppia seduta di allenamento per i rossoneri di Mister Giampaolo, a due giorni dalla partenza per gli USA, dove il Milan sarà impegnato nella International Champions Cup 2019. Questa mattina squadra al lavoro in palestra dalle 9.30 per l'attivazione muscolare e per un programma incentrato sulla forza. Terminata la prima parte, svolta all'interno, la squadra si è spostata sul campo dove ha effettuato una serie di esercitazioni tattiche.

Nel pomeriggio giocatori pronti alle 18 sul ribassato alle spalle degli spogliatoi: nel menù della seconda sessione un po' di riscaldamento muscolare, lavoro fisico e tecnico con una serie di scatti in conduzione del pallone seguiti da un'altra esercitazione tecnica. Contemporaneamente, i portieri hanno svolto un allenamento specifico agli ordini del preparatore Luigi Turci. La seduta serale si è conclusa con una serie di partitelle su campo ridotto.