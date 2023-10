milanello report - Possesso palla e conclusioni prima di una partitella con la Primavera

vedi letture

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio dopo due giorni di riposo, il gruppo ancora non al completo per le assenze dei nazionali si è ritrovato per pranzo prima di scendere negli spogliatoi.

REPORT

Prima parte del lavoro in palestra dove la squadra ha effettuato l'attivazione muscolare per poi uscire sul campo dove ha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. La sessione è proseguita con una serie di lavori sul possesso palla, poi con alcune esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni. Infine, spazio a una partitella su campo ridotto a ranghi misti con la formazione Primavera.

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al pomeriggio.