MILANELLO REPORT: prove tattiche verso l'Atalanta

Squadra ancora al lavoro questa mattina per un nuovo allenamento in preparazione dell'ultima giornata di campionato che vedrà i rossoneri impegnati a Bergamo dove, domenica 23 maggio alle 20.45, affronteranno l'Atalanta al Gewiss Stadium. Presenti a Milanello anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare, a seguire squadra in campo - il rialzato dietro gli spogliatoi - per proseguire il riscaldamento con una serie di esercitazioni tecniche. Terminata la prima parte, Mister Pioli ha dato il via alla fase tattica della sessione odierna. Infine, spazio alla consueta partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 21 MAGGIO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.