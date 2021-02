MILANELLO REPORT: rossoneri al lavoro in vista della Roma

Sole e caldo questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata a colazione prima di scendere negli spogliatoi per poi iniziare l'allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato, che vedrà il Milan affrontare la Roma all'Olimpico domenica 28 febbraio alle ore 20.45. A Milanello per assistere all'allenamento presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

In palestra, per la seduta defaticante, gli undici partenti di ieri sera; in campo gli altri componenti della rosa, che hanno cominciato il riscaldamento con alcuni torelli a tema seguiti da una serie di esercitazioni tecniche. Nel frattempo, i portieri hanno svolto lavoro specifico con i preparatori. Lavoro sul possesso, partitelle su campo ridotto e una serie di esercitazioni sui tiri in porta per terminare l'allenamento odierno.

SABATO 27 FEBBRAIO

Il programma di domani, sabato 27 febbraio, prevede un solo allenamento al mattino. Nel pomeriggio, alle ore 15, conferenza stampa di mister Pioli.