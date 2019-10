MILANELLO REPORT: Seduta atletica e tattica chiusa da alcune sfide a gruppi

Giornata di sole a Milanello per il penultimo allenamento dei rossoneri in preparazione della partita con la Roma in programma domenica 27 ottobre all'Olimpico alle 18.00. Presenti per assistere all'allenamento anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

Attivazione muscolare in palestra, dove la squadra ha lavorato anche con gli attrezzi, prima di uscire sul campo. Sul rialzato alle spalle degli spogliatoi il gruppo ha iniziato con una serie di esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi per poi passare ad una serie di partitelle con le mani.

Dopo la fase tattica e prima di rientrare negli spogliatoi, Mister Pioli ha diviso il gruppo in quattro squadre che si sono sfidate in un minitorneo disputato su una serie di cross e tiri in porta.

IL PROGRAMMA DEL SABATO

Il programma di domani, sabato 26 ottobre, prevede l'allenamento di rifinitura al mattino e, alle 15.00, la conferenza stampa di Mister Pioli. A seguire trasferimento all'aeroporto di Malpensa per la partenza verso Roma.