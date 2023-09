milanello report - Subito a lavoro verso il Newcastle

Colazione a Milanello questa mattina per i rossoneri, che si sono ritrovati per il primo allenamento in preparazione dell'incontro di Champions League con il Newcastle, martedì 19 settembre alle ore 18.45.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di sabato sera, in campo gli altri componenti della rosa, che hanno iniziato con una serie di esercizi atletici, seguiti da alcuni torelli a tema. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in una partita di allenamento con la Primavera (due tempi da 15 minuti).

LUNEDÌ 18 SETTEMBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino. Alle 14.00 la conferenza stampa di Mister Pioli con Fikayo Tomori, visibile in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch.