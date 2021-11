MILANELLO REPORT - Subito al lavoro in vista dell'Atletico

Rientrata in nottata da Firenze la squadra si è ritrovata questa mattina a Milanello per l'allenamento in preparazione del prossimo match di Champions League che vedrà il Milan impegnato a Madrid contro l'Atlético il prossimo mercoledì 24 novembre.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera. In campo - dopo aver svolto l'attivazione muscolare all'interno - gli altri componenti della rosa, che hanno iniziato il lavoro con alcune esercitazioni atletiche eseguite con l'ausilio degli ostacoli bassi, seguite da un lavoro tecnico e sul possesso. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE

Il programma di domani prevede un solo allenamento pomeridiano.