milanello report : Subito in campo, la Champions all'orizzonte

Rossoneri a Milanello questa mattina - consueto ritrovo per colazione - prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento in preparazione del primo incontro di Champions League che vedrà il Milan affrontare il Liverpool martedì 17 settembre alle ore 21.00 a San Siro.

REPORT

Palestra e lavoro defaticante per gli undici partenti di Milan-Venezia. Subito in campo, sul centrale, gli altri componenti della rosa, i quali hanno iniziato con l'attivazione muscolare eseguita con l'ausilio degli ostacoli bassi. L'allenamento è proseguito con la squadra divisa in due gruppi per alcune esercitazioni tecniche seguite da una serie di esercitazioni tecnico-tattiche. Successivamente, ulteriore lavoro tattico prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna.

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino, mentre la conferenza stampa di Mister Fonseca insieme ad Álvaro Morata è in programma per le ore 14.15.