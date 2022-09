MILANELLO REPORT - Subito in campo verso la Champions

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Rientrati in nottata da Genova, i rossoneri si sono ritrovati questa mattina a Milanello. Presenti presso il Centro Sportivo rossonero, per seguire l'allenamento, anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera. In campo, sul ribassato, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. Terminata la prima parte dedicata al riscaldamento, il gruppo ha iniziato una serie di esercitazioni tecniche eseguite alla massima intensità possibile; a seguire lavoro sul possesso, mentre i portieri hanno lavorato a parte con i preparatori. Prima di rientrare negli spogliatoi il gruppo ha svolto un lavoro specifico sulle conclusioni in porta.

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano.