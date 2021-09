MILANELLO REPORT - Tecnica e possesso in vista della Juventus

Allenamento pomeridiano quest'oggi per i rossoneri di Mister Pioli; ritrovo a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per proseguire la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro la Juventus.

IL REPORT - Come di consueto inizio in palestra dove il gruppo ha svolto l'attivazione muscolare, prima di uscire sul campo centrale per continuare il riscaldamento con una serie di esercitazioni tecniche. L'allenamento è continuato con la squadra impegnata in un lavoro specifico sul possesso, poi spazio alla parte tattica della sessione odierna. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso l’allenamento.