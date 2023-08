milanello report : tecnica, possesso e tattica per i rossoneri

Rossoneri pronti negli spogliatoi dopo la colazione questa mattina a Milanello per il penultimo allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato in programma venerdì 1° settembre all'Olimpico dove il Milan affronterà la Roma.

REPORT

Inizio in palestra per l'attivazione muscolare per poi uscire sul campo ribassato dove il gruppo ha svolto alcuni torelli a tema seguiti da una serie di esercitazioni tecniche, prima di focalizzarsi sul possesso palla. La sessione è proseguita con la fase tattica e infine con la consueta partitella su campo ridotto.

GIOVEDÌ 31 AGOSTO

Il programma di domani prevede la conferenza stampa di Mister Pioli alle 11.30, mentre la squadra si allenerà nel pomeriggio prima della partenza per Roma.