MILANELLO REPORT - Tutti uniti verso il derby

Fonte: acmilan.com

Squadra a Milanello questa mattina per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di allenamento odierna. Presenti presso il centro sportivo Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Lavoro di scarico in palestra per gli i titolari di La Spezia, in campo il resto della rosa il quale ha iniziato con l'attivazione muscolare eseguita nella porzione alle spalle delle porte, seguita da alcuni esercizi atletici. La sessione è proseguita con una serie di esercitazioni tecniche e sul possesso palla che hanno anticipato una partitella a ranghi misti con la formazione Primavera.

LUNEDÌ 15 MAGGIO

Il programma di domani prevede la conferenza stampa di Mister Pioli e Tonal alle 14.30, in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch, e a seguire l'allenamento di rifinitura.