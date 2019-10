A causa dell'abbondante pioggia di oggi, il Milan, come riferisce il profilo Twitter del club rossonero, non si sta allenando sui campi di Milanello, ma nella palestra del Centro sportivo di Carnago.

A rainy day at Milanello: gym work for the boys ‍



Pioggia a Milanello: rossoneri al lavoro in palestra ‍#SempreMilan pic.twitter.com/DKw6JHDfCj