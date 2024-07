MN - Baresi e Massaro acclamati dai tifosi all'arrivo a Milanello

Manca davvero poco al primo allenamento della stagione 2024/2025 del Milan. I rossoneri sono arrivati al Centro Sportivo di Milanello e alle ore 17 saranno in campo agli ordini di Paulo Fonseca, alla prima direzione come allenatore rossonero. Come viene riportato dagli inviati di MilanNews.it al centro sportivo rossonero, sono arrivati in questi minuti sia Franco Baresi che Daniele Massaro, i quali stamattina erano già presenti alla conferenza stampa di presentazione di Fonseca.

Le due ex leggende rossonere sono state accolte a Milanello dalle acclamazioni dei tifosi che sono circa 300 e sono assiepati davanti i cancelli del centro sportivo e lungo tutto il viale intorno.