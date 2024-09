MN - Da Milanello: Calabria in gruppo, Thiaw ancora individuale

Non c'è pausa nè riposo per il Milan che, all'indomani della netta vittoria sul Venezia per 4-0, si ritrova subito in campo a Milanello per preparare il debutto in Champions League contro il Liverpool che è previsto per martedì a San Siro alle ore 21. Nella seduta di questa mattina si è rivisto in gruppo il capitano Davide Calabria che ieri ha saltato la partita per una botta alla gamba destra. Ancora lavoro personalizzato e individuale per Malick Thiaw.

Questo il programma del Milan nella giornata di domani:

- Ore 11.15, allenamento a Milanello (aperto all'attività media per 15 minuti, seguite MilanNews.it per aggiornamenti, foto e video in tempo reale)

- Ore 14.15, conferenza stampa Fonseca e un giocatore

di Antonio Vitiello