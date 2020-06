MN - Gazidis a Milanello: accordo sulla riduzione degli stipendi e vicinanza alla squadra in vista della Coppa Italia

Ivan Gazidis, nella giornata odierna, si è recato a Milanello per incontrare la squadra. Durante il colloquio con i giocatori, l’amministratore delegato ha annunciato che il club ha accettato la proposta fatta dai giocatori in materia di riduzione degli stipendi legata al periodo di sospensione del campionato causato dal coronavirus. In più, ha seguito da bordocampo l’allenamento, dove la squadra ha proseguito la fase di preparazione alla semifinale di ritorno di Coppa Italia di venerdì sera, a Torino, contro la Juventus.