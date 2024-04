MN - Iniziata la rifinitura: oltre a Kalulu assente Simon Kjaer. C'è Pobega

Iniziato l'allenamento di rifinitura a Milanello alla vigilia del quarto di finale di ritorno di Europa League tra Roma e Milan. I rossoneri sono scesi da pochi minuti sul campo del centro sportivo di Carnago. A seguire la sessione c'è anche Zlatan Ibrahimovic (CLICCA QUI). In campo sono scesi tutti quanti, fatta eccezione per Simon Kjaer e Pierre Kalulu, unici assenti dell'allenamento. C'è invece in gruppo Tommaso Pobega. Rimanete su MilanNews.it per gli aggiornamenti in tempo reale da Milanello.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: giovedì 18 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Sky, Rai1

Web: MilanNews.it