MN - Lorenzo Colombo è rientrato a Milanello: verrà valutato da Pioli, arrivate diverse proposte di prestito

vedi letture

E' la settimana del rientro a Milanello dei giocatori rossoneri impegnati in nazionale che hanno avuto qualche giorno di vacanza in più: il primo ad arrivare oggi è stato Lorenzo Colombo, che si è presentato come da programma per pranzo nel Centro sportivo di Carnago (gli altri sono invece attesi nella giornata di mercoledì). L'attaccante classe 2002, reduce da una stagione in prestito al Lecce, verrà provato e utilizzato durante la tournée del Milan. Ma attenzione alle proposte di prestito che continuano ad arrivare in via Aldo Rossi (Genoa, Sassuolo e Salernitana). Il suo futuro dipenderà anche dai movimenti in entrata degli altri giocatori offensivi che arriveranno nel corso del mercato.

di Antonio Vitiello