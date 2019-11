MN - Milan, il punto sugli acciaccati in vista del Parma

A partire da martedì, il Milan tornerà ad allenarsi a Milanello e si dovrebbe iniziare a svuotare anche l’infermeria. Samu Castillejo e Fabio Borini, sono tornati oggi in gruppo mentre sarà valutata con più attenzione la contusione al ginocchio sinistro riportata da Ante Rebic al termine del primo tempo di Milan-Napoli. Controlli anche per Leo Duarte, out nella rifinitura per un problema al calcagno mentre sarà ancora tenuta sotto osservazione la situazione di Ricardo Rodriguez, che ha riportato in nazionale un’infiammazione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Anche Mattia Caldara sarà chiamato ad un incremento della condizione.