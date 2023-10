MN - Milan, Ismael Bennacer è rientrato a Milanello

Per rivederlo in campo in una partita ufficiale servirà ancora un po' di tempo, ma intanto arriva una bella notizia in merito al recupero di Ismael Bennacer, che si è infortunato al ginocchio nell'euroderby di andata della scorsa stagione: secondo quanto appreso da Milannews.it, il centrocampista algerino è infatti rientrato a Milanello dove proseguirà il suo percorso di recupero.