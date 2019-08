MN - Milanello, Paquetà in vantaggio su Kessie per Udine

Con Lucas Biglia out per un lieve risentimento muscolare e lo slittamento di Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista, si è aperto il ballottaggio su chi sarà la mezzala sinistra titolare. Ad oggi, secondo quanto risulta a MilanNews.it, è Lucas Paquetà il giocatore indicato a occupare quella posizione di campo. Più indietro Franck Kessie. Per il resto, formazione che va verso la conferma, con Castillejo-Piatek coppia d'attacco supportata da Suso. Borini sarà la mezzala destra mentre in difesa, davanti a Gigio Donnarumma, ci saranno Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez.