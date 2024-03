MN - Milanello, rientrati tutti i nazionali. Lavoro personalizzato per Kjaer, gli altri regolarmente in gruppo

vedi letture

Secondo quanto appreso da Milannews.it, i giocatori rossoneri impegnati con le rispettive nazionali in questa sosta sono rientrati tutti a Milanello e oggi si sono allenati tutti regolarmente in gruppo, a parte Simon Kjaer che ha svolto un lavoro personalizzato nel Centro sportivo rossonero (è alle prese con un piccolo problema muscolare rimediato con la Danimarca). La formazione di Stefano Pioli si sta preparando al prossimo impegno di campionato in programma sabato alle 20.45 allo stadio Franchi di Firenze contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: sabato 30 marzo 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Franchi, Firenze

TV: DAZN, zona DAZN, Sky

Web: MilanNews.it

di Antonio Vitiello