MN - Rientrati Pulisic e Gabbia. Allenamento a parte per Calabria, personalizzato per Loftus

Arrivano aggiornamenti dall'allenamento del Milan di questa mattina a Milanello. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, vanno registrati i ritorni dalle Nazionali di tre giocatori: Matteo Gabbia, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. Quest'ultimo, come riportato in mattinata (LEGGI QUI) effettuerà nel pomeriggio gli esami strumentali per valutare l'eventuale entità del problema muscolare accusato dopo la partita contro la Libia della sua Nigeria.

Capitolo infortuni. Il capitano rossonero Davide Calabria ha lavorato ancora una volta a parte, mentre Ruben Loftus-Cheek - che è il più vicino al rientro in campo - ha svolto metà allenamento a parte in campo e l'altra metà in palestra. Per Marco Sportiello si prosegue con il graduale lavoro di recupero, come da programma.

di Antonio Vitiello