MN - Rifinitura a Milanello, assente Ibrahimovic. I giocatori non in lista non si sono allenati con il gruppo

Fonte: dai nostri inviati a Milanello, Gioia e Vitiello

© foto di Antonio Vitiello

Iniziata da pochi minuti la rifinitura a Milanello agli ordini di Stefano Pioli in vista della partita di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli, in programma domani sera a San Siro. Tutti gli uomini a disposizione per il tecnico rossonero, fatta eccezione per Zlatan Ibrahimovic ancora indisponibile dopo l'infortunio rimediato con la Svezia. Non si sono allenati con il gruppo i giocatori non inseriti in lista Champions: Dest, Vranckx, Bakayoko, Adli e Tatarusanu.