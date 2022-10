In vista del match di domani contro il Chelsea, il Milan sta svolgendo questa mattina la rifinitura a Milanello. Questi i giocatori che non si stanno allenando in gruppo: Calabria, Kjaer, De Ketelaere, Saelemaekers, Florenzi, Ibraihmovic e Maignan. Junior Messias è in campo, ma sta svolgendo un lavoro personalizzato.