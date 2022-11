MN - Rossoneri a Milanello alla viglia del Salisburgo: presente anche Maldini

Fonte: Antonio Vitiello, Antonello Gioia

Seduta di allenamento in corso a Milanello per il Milan, che domani sera affronterà il Salisburgo a San Siro nell'incontro valido per la sesta giornata del Girone E di Champions League. Anche Paolo Maldini sta assistendo alla seduta di lavoro presso il centro sportivo rossonero, dove mancano gli infortunati Maignan, Calabria, Ibrahimovic, Florenzi, Saelemaekers e Dest.