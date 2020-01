MN - Verso il Verona, la probabile formazione rossonera

Nel corso dell'allenamento tattico di oggi, Stefano Pioli ha provato la formazione che con ogni probabilità scenderà in campo contro il Verona domenica, alle 15.00, a San Siro. Davanti a Gigio Donnarumma ci sarà la linea composta da Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez con Calabria che sarà a disposizione mentre per Mateo Musacchio, che è tornato a lavorare sul campo, il rientro in gruppo a pieno regime è previsto per la prossima settimana. In mezzo al campo ci sarà il quartetto formato da Castillejo, Kessie, Krunic e Calhanoglu mentre in avanti, Leao affiancherà Ibrahimovic.