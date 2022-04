MN - Verso Milan-Fiorentina, i dubbi di Pioli: ballottaggio Diaz-Kessie, Messias favorito su Saelemaekers

Fonte: Pietro Mazzara

In vista del match di domenica contro la Fiorentina, Stefano Pioli deve ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione, in particolare sulla trequarti dove l'unico certo di un posto da titolare è Rafael Leao: per il ruolo di trequartista sono in ballottaggio Diaz e Kessie, mentre a destra Messias è favorito su Saelemaekers. In mezzo al campo, Bennacer è recuperato e tornare a far coppia con Tonali.