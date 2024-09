MN - Verso Milan-Liverpool: iniziata la rifinitura a Milanello

Pochi istanti fa i giocatori del Milan sono entrati su uno dei campi di Milanello per svolgere l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani sera contro il Liverpool a San Siro, valida per la prima giornata di Champions League. E' presente in gruppo anche oggi Davide Calabria, che ha dunque recuperato dalla botta alla gamba che non gli ha permesso di giocare contro il Venezia, mentre è ancora out Malick Thiaw, il quale è alle prese con una distorsione alla caviglia.

Si sta allenando con il resto dei compagni anche Luka Jovic, ma il serbo non è stato inserito in lista UEFA e quindi non potrà giocare domani contro il Liverpool. Aggregati al gruppo i giovani Kevin Zeroli, Davde Bartesaghi e Mattia Liberali.