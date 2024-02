MN - Verso Milan-Rennes, iniziata la rifinitura: c'è Thiaw

Il Milan è sceso in campo in questi minuti a Milanello per l'allenamento di rifinitura in vista della gara contro il Rennes, in programma domani sera a San Siro alle ore 21 e valida per l'andata dei sedicesimi di Europa League. La buona notizia è che Malick Thiaw si sta allenando con il gruppo. Pee Simon Kjaer primo riscaldamento con la squadra, poi lavoro a parte con. Samuel Chukwueze è tornato dalla Coppa d'Africa ma è in borghese e non si sta allenando: è stato salutato dagli applausi di tutta la squadra. Presenti anche alcuni giocatori non in lista come Simic e Jimenez. Buone notizie anche da Pierre Kalulu che sta lavorando al campo, a parte.

DOVE VEDERE MILAN-RENNES

Data: Giovedì 15 febbraio 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, SkySport, TV8

Web: MilanNews.it