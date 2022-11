MN - Verso Milan-Salisburgo, i presenti alla rifinitura di oggi

Fonte: dai nostri inviati a Milanello, Gioia e Vitiello

© foto di Antonio Vitiello

Rifinitura in vista delal gara di Champions League contro il Salisburgo. Questa la lista dei giocatori rossoneri presenti nella sessione che si sta svolgendo questa mattina a Milanello:

Messias

Jungdal

Nava

Pobega

Tatarusanu

Kalulu

Krunic

Tomori

Mirante

Giroud

Gabbia

De Ketelaere

Rebic

Theo

Kjaer

Brahim

Tonali

Origi

Leao

Bennacer

Presenti in campo per l'allenamento ma non disponibili per la partita di domani perchè esclusi dalla lista Champions: Adli, Bakayoko, Thiaw e Vranckx.