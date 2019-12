Pioli su Caldara: "E' a disposizione ma non è ancora al 100%"

Durante la conferenza alla vigilia dell'importante match con il Sassuolo, Stefano Pioli ha parlato della partita contro i neroverdi, del momento della squadra e di alcune individualità della rosa. Alla domanda sulle condizioni di Mattia Caldara, il tecnico emiliano ha risposto: "Se è convocato è a disposizione per giocare, sta sicuramente meglio, le due partite in allenamento gli hanno dato più ritmo. Non può essere ancora al 100% ma è giusto che stia con noi. Mercato? Per quello ci sarà il tempo per fare le nostre valutazioni".