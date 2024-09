Sky - Ibra presente a Milanello. Thiaw parzialmente in gruppo

Si avvicina il derby di Milano, con i rossoneri che sfideranno l'Inter domenica sera alle 20.45 in una gara già da dentro o fuori per mister Fonseca che rischia anche con un risultato positivo di salutare il club rossonero. Come viene riportato da Sky Sport 24 stamattina, per il secondo giorno consecutivo, il senior advisor Zlatan Ibrahimovic ha presenziato all'allenamento della squadra. Buone notizie anche dall'infermeria con Malick Thiaw che è tornato ad allernarsi parzialmente con il gruppo.

DOVE VEDERE INTER - MILAN

Data: domenica 22 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Zona Dazn

Web: MilanNews.it