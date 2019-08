Sky - Maldini a Milanello con il figlio Daniel: foto con i tifosi per entrambi

Paolo Maldini non ama farsi vedere in compagnia del figlio Daniel in contesti lavorativi, ma il direttore sviluppo strategico dell'area tecnica per Ferragosto ha fatto un'eccezione. Come mostrato da Sky Sport, infatti, padre e figlio hanno lasciato Milanello a bordo della stessa auto. Per entrambi, foto e seflie con i tifosi assiepati attorno al cancello di ingresso del centro sportivo rossonero.