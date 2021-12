Sky - Milan, c'è una microsperanza di recuperare Leao per Napoli o Empoli ma non si correranno rischi

Peppe Di Stefano, in collegamento da Milanello a SkySport24, ha fatto il punto sugli infortunati rossoneri: Ante Rebic e Davide Calabria torneranno dopo la sosta per le festività natalizie, mentre per quanto riguarda Rafael Leao c'è una microsperanza di averlo a disposizione contro il Napoli o al massimo il successivo match contro l'Empoli, anche se Pioli e il so staff non vogliono correre rischi e quindi non è escluso che torni in campo solo dopo Natale.