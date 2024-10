Sky - Milan, Jovic a parte anche oggi: non ci sarà contro il Napoli. Ibra presente a Milanello

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello in vista della sfida di domani sera contro il Napoli a San Siro. Oltre a Tammy Abraham, non sarà a disposizione nemmeno Luka Jovic che anche oggi non si è allenato in gruppo, ma ha svolto un lavoro personalizzato. La speranza è di recuperare entrambi per la trasferta di Monza di sabato. Chi farà invece parte ancora una volta della lista dei convocati di Paulo Fonseca è Francesco Camarda, che sarà in panchina come prima alternativa ad Alvaro Morata.

A riferirlo è Peppe Di Stefano in collegamento a SkySport24 dal Centro sportivo rossonero di Carnago dove oggi è presente anche Zlatan Ibrahimovic che ha assistito all'allenamento della formazione milanista in vista della partita casalinga di domani contro il Napoli.