Sky - Milanello, anche oggi lavoro differenziato per Pulisic

vedi letture

Non arrivano buone notizie in merito alla condizioni di Christian Pulisic in vista della sfida di domani sera contro la Juventus: come riferisce Sky, infatti, l'attaccante americano, alle prese con un affaticamento muscolare rimediato martedì contro il Como, non si sta allenando in gruppo, ma sta svolgendo anche oggi un lavoro differenziato. E' quindi molto complicata una sua convocazione per la trasferta di Torino. Alle 13.30 è in programma la conferenza stampa di Sergio Conceiçao che scioglierà ogni dubbio sulla presenza o meno di Pulisic contro la Juventus.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: sabato 18 gennaio 2025

Ore: 18.00

Stadio: Allianz Stadium, Torino

Diretta TV: DAZN (streaming gratis)

Web: MilanNews.it