Sky - Milanello, Calabria è tornato ad allenarsi in gruppo

Come riporta Peppe Di Stefano in collegamento da Milanello a SkySport24, Davide Calabria è tornato ad allenarsi in gruppo e dunque è recuperato per il match di domani contro il Cagliari. Difficile però che il capitano rossonero possa partire dall'inizio, più probabile che torni titolare sabato contro la Lazio a San Siro.