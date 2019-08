Come riferisce Peppe Di Stefano a SkySport24 in diretta da Milanello, pochi minuti fa Leo Duarte è arrivato a Milanello dove svolgerà oggi il suo primo allenamento con il Milan. Il giocatore brasiliano ripartirà poi nelle prossime ore per il Brasile per il visto e preparare le ultime cose prima del trasferimento definitivo a Milano.