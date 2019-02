Sky - Milanello, Laxalt e Borini provati tra i titolari al posto di Rodriguez e Calhanoglu

Secondo Sky, nella seduta di rifinitura di oggi a Milanello in vista del match di domani sera in casa della Lazio, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, Rino Gattuso ha provato Laxalt come terzino sinistro al posto di Rodriguez e Borini come attaccante esterno di sinistra al posto di Calhanoglu. Tutta confermata, invece, il resto della formazione milanista che dovrebbe essere la seguente: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini.