Sky - Milanello, stamattina lavoro tattico per i rossoneri. Buone indicazioni da Leao

Secondo quanto riferisce Sky, oggi era in programma una doppia seduta a Milanello, ma quella del pomeriggio è stata annullata. Questa mattina, lavoro soprattutto tattico per i rossoneri, con Giampaolo che continua ad insistere sul 4-3-1-2. In questi giorni, stanno arrivando buone indicazioni da Rafael Leao, che si sta integrando bene nel gruppo milanista.