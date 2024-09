Sky - Verso il derby: Emerson favorito su Calabria. Le ultime sulla probabile formazione del Milan

Peppe Di Stefano, in collegamento a SkySport24, riporta gli ultimi aggiornamenti in merito alla probabile formazione del Milan per il derby di domenica sera contro l'Inter: come terzino destro, Emerson Royal è in vantaggio su Calabria. In mezzo alla difesa, giocheranno due tra Gabbia, Tomori e Pavlovic (non è dunque certa al momento nemmeno la titolatirà del serbo).

A centrocampo dovrebbero giocare Fofana, Reijnders e Loftus-Cheek, ma attenzione anche all'opzione Musah. In attacco, infine, Morata è favorito su Abraham per giocare dal primo minuto insieme a Pulisic e Leao. Paulo Fonseca scioglierà tutti i dubbi di formazione nella seduta di allenamento di domani a Milanello.