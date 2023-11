Sky - Verso Milan-Fiorentina: turno di riposo per Krunic, spazio a Musah, Reijnders e Pobega

Secondo quanto riferisce Sky, domani sera contro la Fiorentina, Stefano Pioli potrebbe dare un turno di riposo a Rade Krunic, che tornerà poi titolare martedì in Champions League contro il Borussia Dortmund. Contro i viola, a centrocampo ci saranno Yunus Musah, che sarà poi squalificato contro i tedeschi, Tijjani Reijnders e Tommaso Pobega. Ruben Loftus-Cheek è recuperato, ma partirà inizialmente dalla panchina.

Nessun sorpresa invece in difesa e in attacco, val a dire i due reparti con più infortunati: davanti a Maignan, ci saranno i "soliti" Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez, mentre il tridente titolare, viste le assenze di Leao, Giroud e Okafor, sarà quello composto da Samuel Chukwueze, Luka Jovic e Christian Pulisic. Francesco Camarda, che sarà convocato per la prima volta con la squadra di Pioli, partirà dalla panchina.