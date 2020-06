Sportmediaset - Milanello, dirigenza presente al gran completo per la seduta mattutina

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, quest'oggi a Milanello la dirigenza del Milan è presente al gran completo. Non solo Maldini e Massara, dunque, ma anche Ivan Gazidis hanno assistito alla seduta mattutina. Ennesimo segnale di vicinanza e compattezza da parte del management rossonero in vista di un obiettivo comune: la conquista di un posto per tornare in Europa.